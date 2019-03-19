Метод изучения языков, который знаменитый лингвист Мишель Томас разрабатывал на протяжении 50-ти лет, стал популярным благодаря документальному фильму, вышедшему на экраны в Англии в 1997 г.

ТОП-Лучших Аудио-курсов Английского для новичков



Аудио курс "English" от Michel Thomas



Метод изучения языков, который знаменитый лингвист Мишель Томас разрабатывал на протяжении 50-ти лет, стал популярным благодаря документальному фильму, вышедшему на экраны в Англии в 1997 г.

В нем показано, как Мишель обучает студентов французскому языку за пять дней. В результате чего издательство Hodder & Stoughton выпустило аудио курсы на многих языках, используя его методику.

Она заключается в том, что преподаватель несет полную ответственность за процесс обучения. Ученики же должны просто сконцентрировать внимание и расслабиться.

Учитель произносит короткие фразы и новые слова, затем повторяет их на английском, акцентируя внимание на произношении.

Прогресс основан на постоянном повторении и изменении фраз для изучения. При небольшом запасе слов, благодаря изучению грамматики, конструкции предложений усложняются и усваиваются достаточно быстро.



Аудио-Видео Курс "Английский за 4 Недели 2в1" - Оксана Долинка



Оксана Долинка, преподаватель английского языка, получившая сертификат Кембриджского университета, предлагает изучить его за один месяц.

Обучение состоит из аудио и видео курсов.

Аудио курс состоит из 90 уроков по 10 минут. Они включают практическую разговорную речь на следующие темы:

• бизнес и работа;

• дружба и отношения между потенциальными партнерами;

• личная информация и практика знакомства;

• путешествия;

• деньги, валюта;

• покупки;

• бронирование обеда в ресторане;

• общение по телефону, а также многое другое.

Аудио курс можно прослушивать в любом месте и в любое время, используя телефон.

Происходит постоянное повторение материала, запоминание, тренировка понимания английского и прослушивание живой речи носителей языка.



Аудио курс "Effortless English" - Hoge



Автором аудио курса Effortless English является американский преподаватель A.J. Hoge.

Курс обучения требует определенной подготовки и подходит далеко не всем. Необходимо понимать хотя бы 70% того, о чем ведет речь A.J. Hoge.

Effortless English – один из лучших по развитию речи для тех, кто овладел письменным английским и желает улучшить разговорный.

Его метод эффективен в том случае, если вы подкрепляете его общением после занятий с носителем языка.

Следует отметить, что из всех предлагаемых аудио курсов, самой действенной признана методика изучения английского языка, предлагаемая Оксаной Долинка на сайте: BistroEnglish.

Об этом свидетельствует 40 000 благодарных отзывов обучавшихся и более 500 000 подписчиков.