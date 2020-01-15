Неэффективность системы высшего образования уже дала о себе знать – большинство работодателей даже не интересуются наличием у потенциального сотрудника диплома об окончании ВУЗа.

Неэффективность системы высшего образования уже дала о себе знать – большинство работодателей даже не интересуются наличием у потенциального сотрудника диплома об окончании ВУЗа. Причина этого явления предельно проста – теоретические знания (во многом устаревшие) абсолютно не адаптированы под практические потребности. Соответственно, пользы от получения таких знаний практически нет никакой. А нет пользы – нет и денег, потому что за бесполезное в условиях рыночной экономики никто платить не будет.

Именно поэтому сейчас приобрели колоссальную популярность всевозможные коучинги и образовательные курсы, на которых люди, являющиеся экспертами в определенной области, активно делятся своими знаниями со слушателями. Не бесплатно конечно же – зато человек получает квинтэссенцию, самое важное, а не терабайты никому не нужной информации.

Но и коучи далеко не всегда дают что-то полезное – многие сами на практике никогда не испытывали ничего из того, о чем с уверенностью повествуют со сцены.

Запомните: важнейшим вопросом является не только наличие самих по себе знаний, но и умение их применять. Сейчас люди, наученные горьким опытом недобросовестных коучей, перепродающих чужую информацию, желают платить не за сами сведения, а за формирование полезного навыка (навыков) и умение их применять на практике.

Классический пример эффективной формы обучения – проект Teachmecash, благодаря участию в котором многие люди обрели финансовую независимость и теперь живут так, как хотели в течение многих лет!

Коротко о проекте Teachmecash

Это образовательно-прикладной проект, суть которого сводится к следующему:



Формирование у человека финансовой грамотности (понятие активов и пассивов, понимание криптовалют и их природы, базовые представления о рисках);

Оценка того или иного инвестиционного направления, адекватная оценка перспектив;

Правильное формирование инвестиционного портфеля.



При этом делается активный упор на инвестирование в онлайн-проекты – как наиболее прибыльную и быстроразвивающуюся нишу.

В чем заключается уникальность проекта Teachmecash?

Главное преимущество – комбинация обучение с отработкой практических навыков. То есть, человек получает «порцию» важной информации, усваивает ее (дается только нужное, никаких домыслов и лишней теории), а затем учится применять на практике. Более того, слушатели Teachmecash в ходе прохождения обучения уже зарабатывают деньги!

Только такие интенсивы способны дать человеку реально нужные знания и навыки. С учетом того, что проект Teachmecash ориентирован на одну из самых высокомаржинальных сфер (инвестирование в интернет-проекты и криптовалюты), есть все основания рассчитывать на получение хорошей прибыли при минимальных капиталовложениях. Но для того, чтобы человеку получить желаемое и начать зарабатывать уже во время обучения, необходимо будет соответствующим образом вложиться, инвестировав в проект:



Личное время – нужно разобраться в материале.

Личные средства.

Душу.



Вот вам – секрет успеха! А подтверждают его Teachmecash отзывы от реальных пользователей.