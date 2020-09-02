Бесплатные курсы, вебинары, уроки, тренинги получили широкое распространение. В чем заключается их польза.

Век живи – век учись. Данная поговорка знакома каждому из нас с самого детства. В современном мире, который не стоит на месте, это как никогда актуально. Конечно, невозможно знать все, но стремление к саморазвитию всегда положительно сказывается на качестве нашей жизни. Будь то желание овладеть новой профессией, которая позволит улучшить финансовое положение, или стремление получить новые навыки, познать самого себя с точки зрения психологии, улучшить здоровье, изменить свое тело в лучшую сторону и т.д. Сейчас обучиться онлайн можно буквально всему, значительно сэкономим время и деньги. Все более широкое распространение получают бесплатные курсы, вебинары, уроки, тренинги. Они обладают массой неоспоримых преимуществ.

Основные виды онлайн-обучения

Вебинары – это обучающие онлайн-занятия при присутствии одного коуча и слушателей. Ваше внимание приковано только к ведущему, остальных слушателей вы не можете выбрать. Взаимодействие происходит в форме чата, где вы можете задать любой интересующий вас вопрос. Удобство состоит в том, что вас никто не отвлекает от процесса обучения, вы можете быть полностью сконцентрированным на получении новых знаний.

Тренинги – это практические занятия, направленные на развитие определенных знаний, навыков и умений. Во время таких занятий закрепляются теоретические знания, происходит обмен опытом и полезными кейсами. Следует помнить, что также придется работать самостоятельно для проработки конкретных навыков. В то же время возможность обучаться дома, не тратить деньги и время на дорогу является большим плюсом.

Уроки – это всем известная форма изучения информации. В большинстве случаев материал представляется в устной последовательной форме. Тематика уроков абсолютно разная. Главной целью всегда остаются возможность донести конкретные знания аудитории, практика и закрепление полученных знаний.

Обучающий курс может включать в себя все вышеперечисленные продукты как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Отличительной чертой остается продолжительность данного обучения. Курс может длиться от нескольких дней и недель до нескольких месяцев.

Для того чтобы ваше обучение прошло успешно, необходимо не забывать, что даже если вы обучаетесь дистанционно, это еще не значит, что можно расслабиться. Прежде всего, определитесь с целью обучения. Помните, что оно должно быть не в тягость. Наоборот, это шанс стать лучше. Повторяйте полученные знания, выполняете все задания, которые предусмотрены обучением. Также не забывайте об отдыхе, чтобы получение новых знаний было приятным процессом.