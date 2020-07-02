Для канала СТС снимают сразу семь сериалов. В следующем телесезоне зрителей ожидает множество сюрпризов.

Для канала СТС снимают сразу семь сериалов. В следующемтелесезоне зрителей ожидает множество сюрпризов.Юрий Стоянов, АлексейМакаров, Михаил Трухин и другие артисты заняты на площадке картины "Гости изпрошлого". События многосерийной ленты начинаются в 1982 году.Выдающийся ученый проводит эксперимент, во время которого что-то идет не поплану. В результате неудачного опыта одна половина квартиры профессора остаетсяв 80-х, а другая перемещается в наши дни.Съемками сериала "Гости из прошлого" занимается компания "Небо".Генеральный продюсер проекта – Резо Гигинеишвили.Самый популярный ситком 2019 года скоро тоже получит продолжение. Звезды ленты Дмитрий Нагиев и ДмитрийНазаров вновь встретились перед камерами. Сейчас киношники снимают в павильонах вПодмосковье, после этого группа вернется на основную локацию – на курорт Красная Поляна в Сочи.Возобновлена работа над спин-оффом "Кухни", .Поклонники ждут четвертый сезон теленовеллы. В новой части героям СергеяЛавыгина и Михаила Тарабукина предстоит множество приключений. Их ждутфинансовые трудности и романтические потрясения.В новом телесезоне свет увидит комедия"Родительский комитет". В проекте появится еще одна звезда "Кухни" – ВикторХориняк. Сюжет картины развивается вокруг нерадивого отца, который становитсячастью коллектива инициативных мам и пап. Герой преследует определеннуюцель – после развода он пытаетсяполучить опеку над сыном.Звезды сериала в скором времени тожевстретятся с поклонниками. В ленте вновь появятся Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Анна Уколова, АлександраФлоринская и Семен Трескунов.Персонажи артистов попытаются стать лучшими фермерами в районе.Актер Павел Деревянко снимается в продолжении проекта"Дылды". В новой части герою комедии, тренеру Михаилу Ковалеву, придетсянесладко. Сексуальная волейболистка Диана лишит персонажа спокойствия. Ролькрасавицы-спортсменки досталась блогеру Снежане Самохиной.Тема спорта будет затронута и в новом проекте СТС "Регби".Креативным продюсером сериала стал Илья Куликов. Героям теленовеллы придетсяпережить много драматических событий.