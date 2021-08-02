В день крылатой пехоты представители воздушно-десантных войск возложили венки к монументу «Скорбящие ангелы» во Владимире.

Председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселёва наградили медалью «Первого командующего ВДВ, дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта В.А. Глазунова». Приказ подписал действующий командующий ВДВ Андрей Сердюков.В день крылатой пехоты представители воздушно-десантных войск возложили венки к монументу «Скорбящие ангелы» во Владимире.Напомним, что Владимир Киселев служил в 674-м отдельном батальоне связи 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии.