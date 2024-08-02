В Суздале снимают фильм о выставке Русский Феникс на русском жестовом языке глухих В Суздале...

В Суздале снимают фильм о выставке "Русский Феникс" на русском жестовом языке глухихВ Суздале снимают фильм о выставке "Русский Феникс. Суздальская земля " на русском жестовом языке глухих. Проект "Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих" впервые готовит документальное кино о временной выставке в небольшом городе. Репортаж Веры Куликовой.- Камера идёт.... Переводят жестами для ведущих.Съёмочная группа на языке жестов сообщает ведущим о конце записи. Вера Шамаева и Полина Бисерова не слышат с рождения, но научились профессионально говорить на жестовом языке, на котором общаются глухие. Девушки участвуют в съемках фильма о выставке "Русский Феникс. Суздальская земля " на русском жестовом языке.Вера Шамаева, ведущая:- Нам нравится то, что глухие и слабослышащие получают и получили возможность знать больше и глубже историю нашей российской земли. Это помогает им развивать патриотизм.Полина Бисерова, ведущая:- Они получают информацию наравне со слышащими и это очень важно.Вера Шамаева, ведущая:- И получают информацию на доступном им языке.Проект "Диалоги об искусстве" впервые готовит документальное кино об уникальной выставке в городе -музее Суздале. Прежде создатели проекта работали в крупнейших музеях Москвы и Санкт-Петербурга.Сергей Кречетов, директор некоммерческой организации "Языки без границ", продюсер проекта:- Мы первый раз выехали за пределы Москвы и Питера с этим проектом. Это уже 14-ый по счёту фильм. То есть идея проекта, что банк ВТБ финансирует или выступает в качестве спонсоров или благотворителя каких- то крупных музеев нашей страны и в этих музеях появляются временные выставки. Идея в том, что она пришла выставка, ушла, а видео-материал остается. А многие люди не успевают на нее попасть или долго или дорого. И вот отсюда родилась она.Проект "Диалоги об искусстве". Подкаст для неслышащих людей " на русском жестовом языке- видеоэкскурсия для глухих и слабослышащих людей. Фильм познакомит зрителей с историей суздальской земли.Они увидят шедевры иконописи, украшения, варяжское и романское оружие, белокаменные рельефы и драгоценные вклады русских царей и князей в суздальские монастыри.Сергей Кречетов- руководитель некоммерческой организации "Языки без границ", продюсер проекта и автор сценария. Для историка (Сергей- в свое время окончил МГИМО) работать с предметами прошлого- пусть даже и через объектив камеры- яркое событие.Сергей Кречетов, директор некоммерческой организации "Языки без границ", продюсер проекта:- Шлем, который у нас стоит здесь отца Александра Невского, как предполагают. Это здорово и то, что мы покажем в нашем фильме и икону, которая предположительно в стиле Андрея Рублёва тоже знаковое. Ну тут в принципе все предметы, которые мы показываем, на мой взгляд, отражают самые яркие века истории Суздаля.Выставка- совместный проект музеев Московского Кремля и Владимиро-Суздальского музея- заповедника. Они представили свои бесценные коллекции. Выставка "Русский Феникс. Суздальская земля "- подарок Суздалю к тысячелетию.Александра Исаева, специалист по адаптации текста и русскому жестовому языку:- Я желаю городу: развиваться, расти и быть гостеприимным и принимать большое количество гостей.Содействие съемочной группе оказал и Новгородский музей-заповедник. Впереди- уже в августе- монтаж фильма. Потом- озвучка и субтитры. Видеоэкскурсию смогут посмотреть все желающие: языки не имеют границ.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести -Владимир".