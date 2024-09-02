Олег Емельянов живёт в Кольчугино. На СВО мужчина был стрелком.

Во Владимире врачи спасли бойца СВО с осколочным ранением левой ноги. Мужчина долгое время передвигался исключительно на костылях. Он лежал в нескольких госпиталях.Медики в родном регионе назначили участнику спецоперации ряд процедур. О восстановлении бойцов — в материале .Смог ходить с тростьюОлег Емельянов живет в Кольчугино, почти в 80 километрах от областного центра. На СВО он был стрелком. Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в июне прошлого года.В декабре Олег выполнял задачу в зоне боевых действий. Рядом с ним с коптера сброили гранату. Так, боец получил осколочное ранение. Сейчас у него в ноге остаются два осколка, которые не позволяют провести МРТ. В скором времени врачи решат, нужно их удалять или нет.«Лежал в нескольких госпиталях. Там были исключительно оперативные вмешательства и лечение медикаментами. С травмой коленного сустава передвигался на костылях. О реабилитации речи не шло. Мне посоветовали наш Областной центр спецмедпомощи. Приняли очень быстро», — поделился мужчина.Как передает региональный Минздрав, для него подобрали курс упражнений. С помощью тренажеров Олег восстанавливает травмированный коленный сустав, укрепляет мышцы ноги. Через три дня он начал ходить с тростью.Таблетки не помогутЦель врачей — вернуть силу мышцам, чтобы боец мог самостоятельно ходить. Связки и мышцы могут восстановиться только в условиях тренировок, поэтому постельный режим только замедлит темп восстановления.«Если мы не даём нагрузку на связки и на мышцы, они не развиваются. И никакие таблетки и капельницы не помогут, поэтому самое главное для опорно-двигательного аппарата — это движение и нагрузка», — указал Глеб Волков, врач-травматолог-ортопед стационарного отделения медицинской реабилитации «Областного центра спецмедпомощи».Олег Емельянов проходит медикаментозное лечение, ходит на физиотерапию и массажи. Всего с начала года медики оказали помощь в восстановлении 23 участникам спецоперации. В большинстве случаев бойцы возвращаются в зону боевых действий.Напомним, что владимирские контрактники . Выплата увеличится для тех военнослужащих, которые отправятся на СВО с 1 августа и до конца 2024 года.