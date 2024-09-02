Во Владимир на улице Сущевской случился крупный пожар в автосервисе, который располагается в доме №37. Прямо по соседству располагается Владимирский экзотариум. Дым повалил к животным.

Во Владимир на улице Сущевской случился крупный пожар в автосервисе, который располагается в доме №37. Прямо по соседству располагается Владимирский экзотариум. Дым повалил к животным. «Пожар. Наверное, самое страшное слово, которое мы могли услышать в 6 утра», – поделились владельцы экзотариума в группе в соцсетях. Огонь вспыхнул сегодня рано утром. На место оперативно выехали пожарные