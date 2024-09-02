В Суздале идёт строительство первого в 33-м регионе аквапарка.

В Суздале идёт строительство первого в 33-м регионе аквапарка. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Трёхэтажный объект общей площадью около 10 тысяч квадратных метров будет располагаться на территории ГТК «Суздаль». Одновременно он сможет принимать до 1000 человек.В настоящий момент специалисты возводят огромный стеклянный купол аквапарка.«Благодаря этому решению в аквапарке круглый год будет много естественного света, что отвечает принципам комфорта и ресурсосбережения, которые являются базовыми в проекте», - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.Кроме того, на крыше аквапарка поставили джакузи. Также здесь будет функционировать тёплый открытый бассейн.