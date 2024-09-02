В Суздале идёт строительство первого в 33-м регионе аквапарка.
В Суздале идёт строительство первого в 33-м регионе аквапарка. Об этом рассказала правительства Владимирской области.
Трёхэтажный объект общей площадью около 10 тысяч квадратных метров будет располагаться на территории ГТК «Суздаль». Одновременно он сможет принимать до 1000 человек.
В настоящий момент специалисты возводят огромный стеклянный купол аквапарка.
«Благодаря этому решению в аквапарке круглый год будет много естественного света, что отвечает принципам комфорта и ресурсосбережения, которые являются базовыми в проекте», - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Кроме того, на крыше аквапарка поставили джакузи. Также здесь будет функционировать тёплый открытый бассейн.