Авария произошла в Петушинском районе.

Во Владимирской области в пьяном ДТП погибли двое молодых людей, 24 и 18 лет.Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. Авария произошла в Петушинском районе ночью 1 сентября. За рулем легковушки «ВАЗ» находится 27-летний молодой человек. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.Юноша не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. На месте скончались два пассажира. Сейчас полиция начала проверку по факту аварии.Напомним, что на прошлой неделе во Владимирской области зарегистрировали 33 аварий. В ДТП погибли четыре человека.