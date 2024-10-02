Работы будут проходить на 3 километре дороги Знаменское – Хмелево – Халино – Власьево – Ефремово.

Мост через Шередарь отремонтируют до конца года в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Работы будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 3 километре дороги Знаменское – Хмелево – Халино – Власьево – Ефремово.Известно, что подрдная организация уже закончила обновление ной полосы мостового перехода: отремонтированы опоры, укреплены откосы, установлены водосборные очистные колодцы, ограждения, обустроена пешеходная зона, завершена укладка асфальтобетонного покрытия. Теперь перед строителями стоит задача отремонтировать вторую половину моста.Ремонт переправы, как важного компонента дорожной сети, позволит жителям близлежащих деревень и населенных пунктов с комфортом и безопасно добираться до таких объектов социальной инфраструктуры, как детские сады, школы, дома культуры, памятники, храмы и монастыри. Напомним, ранее мы писали, что