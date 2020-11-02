Перед судом предстанет супружеская пара.

В сентябре текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение о хищении имущества из частного дома, находящегося в одной из деревень. Из дома пропали продукты питания и предметы быта на сумму более 9 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи были задержаны мужчина и женщина 1994 года рождения. В содеянном они сознались.В ходе следствия установлено, что супружеская пара, убедившись, что хозяев нет дома, разбили окно и проникли в помещение. Похитив имущество, злоумышленники скрылись с места преступления.Следственным отделом в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.