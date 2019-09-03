Накануне, 2 сентября, в школу проводила троих детей актриса Екатерина Климова. Артистка предстала в новом образе и поделилась планами на будущее.

Накануне, 2 сентября, в школу проводила троих детей актриса Екатерина Климова. Артистка предстала в новом образе и поделилась планами на будущее.Екатерина Климова оказалась одной из тех звездных мам, что нашел время в своем плотном графике и проводил детей в школу. Актриса сопровождала старшую дочь Лизу, а также сыновей Матвея и Корнея. Интересно, что не осталась в стороне и младшая наследница артистки – трехлетняя Белла.