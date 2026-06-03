Регион представляет продукцию более 100 компаний.

3 июня в Санкт-Петербурге начал работу Петербургский международный экономический форум — крупнейшее деловое событие страны.В Экспофоруме собрались политики, ученые, общественные деятели и представители власти и бизнеса из российских регионов и зарубежья для обсуждения актуальных экономических вопросов.Делегацию Владимирской области возглавил губернатор Александр Авдеев.В первый день губернатор Владимирской области проведет ряд рабочих встреч и подпишет соглашения по развитию промышленных, производственных и логистических мощностей, а также по спортивной и туристической инфраструктуре.Регион представлен собственным стендом, подготовленным при участии Агентства экономического развития по концепции «Сделано со смыслом».Стенд сочетает выставочную часть с продукцией более 100 ведущих компаний и деловую зону для переговоров и заключения соглашений. Фасады украшены мультимедийными экранами.В центре экспозиции установлен арт-объект «Цветущий лев», созданный скульптором Михаилом Блиновым.ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом президента России. Тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».