Травматолог Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Александр Саутенко объяснил, почему с приходом тепла резко возрастает риск тяжёлых травм у малышей, и как этого избежать.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии, в жаркую погоду дети чаще выпадают из окон, потому что активно изучают мир вокруг, но ещё не умеют правильно оценивать угрозу высоты. В особой зоне риска находятся ребята в возрасте от полутора до семи лет: они уже много двигаются, однако чувство опасности у них пока отсутствует.Чтобы предотвратить беду, специалист рекомендует придерживаться четырёх простых правил. Во-первых, необходимо установить на окна специальные блокираторы и замки. Во-вторых, стоит убрать от подоконников стулья, кровати и другую мебель, которая может послужить ребёнку ступенькой. В-третьих, нельзя распахивать окно настежь в комнате, где находится маленький ребёнок.И самое главное, следует постоянно держать ребёнка в поле зрения, если помещение проветривается.