Фигурант культивировал коноплю в гроубоксе для личного употребления, теперь ему грозит срок за хранение крупной партии.

Следственный отдел МО МВД России «Ковровский» поставил точку в расследовании дела 42-летнего горожанина. Ему вменяется незаконное хранение наркотиков и частей запрещённых растений в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).Преступную деятельность обвиняемого пресекли в апреле оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. При документировании факта хранения полицейские обнаружили и изъяли свыше 170 граммов марихуаны и почти 80 граммов фрагментов конопли.Задержанный пояснил, что с февраля самостоятельно выращивал запрещённое растение. Для этого он купил семена и оборудовал закрытый бокс с лампами и вентиляцией. Полученный урожай мужчина высушивал и перерабатывал в наркотик для собственных нужд.На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение, а материалы дела переданы в суд для слушания по существу.