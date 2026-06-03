Налоговая задолженность суздальского ИП с пенями и штрафами превысила 3,5 млн.

СУ СК РФ по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Суздаля по ч.1 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).По версии следствия, в 2024 году предприниматель, сдававший в аренду недвижимость и оказывавший услуги общественного питания, получил доход свыше 62 млн рублей.При представлении налоговой отчетности он завысил не налоги — а занизил доход примерно на 59 млн рублей, указав в документах менее 3 млн рублей.В результате в бюджет не были перечислены налоги на сумму свыше 3,2 млн рублей.После принятых мер предприниматель полностью погасил налоговую задолженность. С учетом пеней и штрафов сумма превысила 3,5 млн рублей.В связи с полным возмещением причиненного ущерба уголовное преследование прекращено в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.