Суд удовлетворил иск.

Прокуратура Владимира проверила обращение матери, действующей в интересах несовершеннолетнего ребенка-инвалида.Женщина неоднократно просила управляющую компанию выделить отдельное парковочное место у дома для обеспечения нужд маломобильного ребенка.Хоть парковочное место было заложено в проектной документации, при вводе дома в эксплуатацию схема планировки его не отобразила.Управляющая организация не предпринимала шагов по организации парковки для маломобильных граждан.Прокурор подал иск в суд с требованием обустроить парковочное место для семьи.Решение исполнено: на придомовой территории организовано парковочное место для инвалидов.