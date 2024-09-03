Молодой гороховчанин 1999 года рождения попал под два уголовных дела. За то, что, будучи ранее лишенным прав за пьяную езду, вновь сел за руль нетрезвым, и за то, что оскорбил полицейского. Об

Молодой гороховчанин 1999 года рождения попал под два уголовных дела. За то, что, будучи ранее лишенным прав за пьяную езду, вновь сел за руль нетрезвым, и за то, что оскорбил полицейского. Об отчаянном молодом человеке рассказали в пресс-службах прокуратуры и Следкома. Жизнь парня обрела интересный поворот 12 июня этого года. Гоняя на своей «Ладе» по