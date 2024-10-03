В Суздале выявлены нарушения при организации питания в школах В Суздале прокурор выявил нарушения...

В Суздале выявлены нарушения при организации питания в школахВ Суздале прокурор выявил нарушения законодательства при организации питания в школах.Проведённая межрайонной прокуратурой проверка, основанная на публикациях в СМИ, выявила проблемы с организацией питания детей в двух школах города Суздаля.Было установлено, что в сентябре текущего года питание учащихся было организовано частично: только одноразовым горячим питанием (горячие завтраки) были обеспечены ученики 1–4 классов, а двухразовое горячее питание (завтрак и обед) предоставлялось только льготным категориям учеников."По информации администрации Суздальского района, которая является учредителем образовательных учреждений, причиной сложившейся ситуации стало отсутствие поваров и наличие вакантных мест в образовательных учреждениях", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.В результате проверки прокурор внёс представление главе администрации Суздальского района.Благодаря вмешательству прокуратуры удалось улучшить ситуацию с питанием обучающихся в образовательных организациях.Фото: пресс-служба областной прокуратуры