В области устанавливается видеоконтроль за ходом проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом сообщается на сайте Фонда капремонта региона. Цифровое новшество было

В области устанавливается видеоконтроль за ходом проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом сообщается на сайте Фонда капремонта региона. Цифровое новшество было введено весной этого года, оно позволит наблюдать за работами по ремонту крыш и фасадов. В настоящее время трансляции ведутся с 83 объектов. Прямые эфиры проводятся во Владимире, Александрове, Киржаче, Гороховце, а также