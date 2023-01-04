Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Опасные дороги
Первые серьёзные аварии Нового года....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Опасные дороги
Первые серьёзные аварии Нового года. Из-за сложных погодных условий автолюбителей региона призывают к предельной осторожности.
- Новогодний мост
Вместо новогодней ели нарядили мост. Как встретили праздник строители переправы через Оку и как идут работы?
- Зверь, науке неизвестный
Не белый, зато добрый и пушистый. На больших экранах - семейная комедия "Чебурашка". Какие приключения ждут любимых героев?