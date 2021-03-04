Аналитики университета Синергия провели исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к женщинам-начальницам. Выяснилось, что большинство граждан не хочет работать под началом ..

Аналитики университета "Синергия" провели исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к женщинам-начальницам. Выяснилось, что большинство граждан не хочет работать под началом представительниц прекрасного пола.Так ответили 51,2% опрошенных. Для других 28,2% респондентов пол руководителя не имеет значения, а 20,6% участников опроса положительно относятся к женщинам-начальницам. При этом большинство россиян отметили, что они менее организованны, но более креативны, чем мужчины, сообщает телеканал "".