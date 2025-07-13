Во Владимирской области планируют активно развивать водный туризм. В Суздале прошло совещание под руководством губернатора Александра Авдеева, на котором обсуждали, как сделать отдых на

Во Владимирской области планируют активно развивать водный туризм. В Суздале прошло совещание под руководством губернатора Александра Авдеева, на котором обсуждали, как сделать отдых на воде доступнее, безопаснее и интереснее не только для туристов, но и для местных жителей. По информации пресс-службы регионального правительства, главная цель – превратить малые реки региона в полноценное туристическое направление, как