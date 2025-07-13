Трагедии произошли на водоёмах, которые не были предназначены для купания.

За сутки во Владимирской области утонули ребёнок и мужчина. Первая трагедия произошла в Собинке. Там утонул 12-летний мальчик. Он купался в запрещённом месте — заброшенном карьере. Его тело обнаружили местные спасатели.Вторая трагедия случилась в Муроме. Спасатели подняли со дна местного водоёма тело 40-летнего мужчины. Кстати, этот водоём также не был предназначен для купания.К трагическим последствиям могло привести и ЧП на Оке в Меленковском районе. Там маломерное судно с пятью пассажирами, включая троих детей, врезалось в речной буй. К счастью, без погибших, но пострадала 15-летняя девочка — с травмами её госпитализировали.