В настоящее время продолжается проливка водой и засыпка очага возгорания.

В субботу, 12 июля, на Марьинском полигоне твёрдых бытовых отходов произошло возгорание мусора.В администрации Камешковского района рассказали, что сообщение о пожаре на свалке поступило в 7:36. На место выехали пожарные МЧС, а также представители районной администрации и компании, которая осуществляет деятельность на полигоне. К работе привлекли 10 единиц техники.К 10:30 площадь тления составила около 400 кв. м, а к 13:00 открытое горение ликвидировали. Пожар был полностью локализован. В настоящее время продолжается проливка водой и засыпка очага возгорания.Ситуацию на полигоне лично контролирует глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский.