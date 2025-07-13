Подсветку второго автомобильного моста через Оку в Муроме, установленную в начале июля ко Дню семьи, любви и верности, подвергли резкой критике активисты «Народного фронта». Они в ироничной

Подсветку второго автомобильного моста через Оку в Муроме, установленную в начале июля ко Дню семьи, любви и верности, подвергли резкой критике активисты «Народного фронта». Они в ироничной форме назвали проект «гирляндой» и усомнились в целесообразности расходования такой суммы на иллюминацию, когда в городе остаются нерешенными острые социальные проблемы. Освещение обошлось бюджету в 150 млн рублей: