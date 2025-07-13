Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 14-летнего жителя Лакинска. Несовершеннолетний утонул 11 июля в водоеме, расположенном между Лакинском и Собинкой, сообщает

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 14-летнего жителя Лакинска. Несовершеннолетний утонул 11 июля в водоеме, расположенном между Лакинском и Собинкой, сообщает пресс-служба СК РФ по Владимирской области. По предварительной информации, подросток вместе с другом отправился купаться на карьер, не предназначенный для этого. Мальчик не умел плавать, и, когда начал тонуть, окружающие не успели прийти