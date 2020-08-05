В результате ДТП произошло столкновение 2 автомобилей, с последующим возгоранием одной из машин, имеются пострадавшие.

Серьезное ДТП произошло сегодня в Гусь-Хрустальном районе. Есть пострадавшие.По информации регионального МЧС, В 11.06 поступило сообщение о ДТП на 49 км автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, скорая медицинская помощь. В результате ДТП произошло столкновение 2 автомобилей, с последующим возгоранием одной из машин имеются пострадавшие. Сотрудники МЧС ликвидировали горение автомобиля на площади 3 кв.м. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 16 человек, 6 единиц техники.