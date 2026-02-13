Следователи СКР по Владимирской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты бывшему работнику коммерческой организации. Мужчина несколько месяцев проработал столяром, но

Следователи СКР по Владимирской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты бывшему работнику коммерческой организации. Мужчина несколько месяцев проработал столяром, но так и не получил обещанных денег. По данным следствия, житель Кольчугинского района устроился столяром в компанию на улице Элеваторной во Владимире. С декабря 2024 года по март 2025 года он занимался монтажом дверей