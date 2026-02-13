Мужик вызывает к себе правление ЖКХ и говорит:
- Я не могу жить больше в этой квартире.
Председатель ЖКХ у него спрашивает:
- Ну почему вы не можете жить?
Мужик говорит:
- Видите, что там во дворе - женская баня.
- Так в чём проблема?
- Видите окно там, напротив моего окна. Ну, вот смотрите. Видите чего - нибудь?
- Нет, ничего не вижу.
- Ну - ка, на диванчик то сядьте. Видите чего – нибудь?
- Нет.
- А на шкафчик залезьте!
- Ну вот, уже чего-то вижу.
- А вы тянитесь, тянитесь к окошку! Ещё, ещё, ещё!
Фигак, председатель упал!
- Ну вот, видите, а я так каждый день!
еще анекдот!