Решение мирового судьи по делу об оскорблении сотрудников сельской администрации, возбужденное по постановлению прокуратуры, оставлено судом без изменения.

Решение мирового судьи по делу об оскорблении сотрудников сельской администрации, возбужденное по постановлению прокуратуры, оставлено судом без изменения.Суд признал виновной жительницу Петушинского района в оскорбительных высказываниях в Интернете в адрес сотрудников администрации Пекшинского сельского поселения. Критику чиновников, унижающую их честь и достоинство, женщина опубликовала в соцсетях.По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении женщине выписан штраф в размере 5 тысяч рублей. Она попыталась обжаловать постановление судьи, но вышестоящая инстанция - Петушинский районный суд - ставила решение судьи без изменения.