Этот рост обусловлен развитием инфраструктуры грузовых площадок и улучшением технологий работы.

За восемь месяцев 2024 года на терминалах Горьковской железной дороги было переработано более 4,1 млн тонн грузов, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Этот рост обусловлен развитием инфраструктуры грузовых площадок и улучшением технологий работы.Клиенты ГЖД активно пользуются новыми сервисами, такими как «ЦМ-Экспедитор», «Мастер погрузки» и «ЦМ-авто». Эти инструменты помогают оптимизировать логистику, а также обеспечивают правильную погрузку и закрепление грузов.В период с января по август 2024 года на терминалах Горьковской железной дороги были обработаны грузы в следующих объемах:- Тихорецкая – 722,5 тыс. тонн;- Муром – 535,9 тыс. тонн;- Доскино – 502,7 тыс. тонн;- Юрьевец – 391,1 тыс. тонн;- Котельнич-2 – 219 тыс. тонн;- Киров-Котласский – 203,2 тыс. тонн;- Чернушка – 198,5 тыс. тонн;- Ижевск – 155,9 тыс. тонн.Также стоит отметить, что на терминалах Горьковской магистрали предоставляются услуги комплексного транспортного обслуживания, включая погрузку и выгрузку различных грузов, их хранение, доставку автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов и услуги очистки вагонов.Внедрение «цифровой модели» взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями активно продолжается. Каждый клиент магистрали может воспользоваться услугами терминально-складского комплекса через «Личный кабинет» и на сайте ОАО «РЖД».