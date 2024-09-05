Пьяный наркоман за рулем ВАЗа своей ездой убил двух пассажиров, в том числе 17 летнюю девушку. 26-летнего обвиняемого заключили под стражу. Смертельное ДТП случилось в День знаний. Как сообщили

Пьяный наркоман за рулем ВАЗа своей ездой убил двух пассажиров, в том числе 17 летнюю девушку. 26-летнего обвиняемого заключили под стражу. Смертельное ДТП случилось в День знаний. Как сообщили в Следкоме, авария произошла ночью 1 сентября. Житель Петушков в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ 21083. Вместе с ним в машине