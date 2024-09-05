Телефон за 4 тысячи рублей теперь обернется для мужчины судимостью. Житель Владимирской области украл забытый на лавочке на платформе смартфон. О краже рассказали во Владимирском линейном

Телефон за 4 тысячи рублей теперь обернется для мужчины судимостью. Житель Владимирской области украл забытый на лавочке на платформе смартфон. О краже рассказали во Владимирском линейном отделе МВД России на транспорте. 24-летний житель Республики Мордовии сообщил о пропаже телефона в дежурную часть. Мужчина забыл технику на лавочке на платформе №2 станции Петушки но, подходя к