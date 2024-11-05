Отсидевший 38-летний житель Омской области приехал промышлять во Владимир. Мужчину подозревают в кражах украшений и денег у местных жительниц, сообщили в УМВД области. Одна из пострадавших

Отсидевший 38-летний житель Омской области приехал промышлять во Владимир. Мужчину подозревают в кражах украшений и денег у местных жительниц, сообщили в УМВД области. Одна из пострадавших – 60-летняя женщина. Она обратилась в полицию в конце октября и сообщила, что новый знакомый украл у нее золотые украшения, телефон и 22 тысячи рублей. Общий ущерб она оценила