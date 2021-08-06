Латвия, Литва и Эстония предложили Евросоюзу наказать Белоруссию за пограничные конфликты.

Латвия, Литва и Эстония предложили Евросоюзу наказать Белоруссию за пограничные конфликты.Правительства Латвии, Литвы и Эстонии опубликовали совместное заявление трех премьер-министров, в котором содержится призыв к Европейскому Союзу ввести против Белоруссии новые секторальные и персональныесанкции, а также расширить старые. Страны Балтии требуют наказать республику из-за обострения пограничных конфликтов.В документе за подписью глав правительств говорится о необходимости введения ограничительных мер против граждан, причастных к организации нелегальной миграции и нарушению прав человека. Балтийские страны осудили "контрабанду мигрантами". Латвия, Литва и Эстония считают, что эта ситуация организована с целью политического давления на Евросоюз.Страны Балтии потребовали от Евросоюза наказать Белоруссию из-за стремительного ухудшения ситуации на литовской границе – она же является линией соприкосновения РБ и ЕС. Премьер-министры подчеркнули, что активно занимаются защитой внешних рубежей. Меж тем, им требуется помощь от остальных стран, чтобы остановить пограничный кризис. Для этого нужны санкции против белорусских властей, следует из заявления.Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что лидер НАУ Павел Латушко обвинил режим Лукашенко в . Во время очередной попытки пересечь границу с Литвой погиб нелегал из Ирака.