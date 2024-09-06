В этом водоеме зафиксировано 28 случаев серьезного загрязнения из 48, зарегистрированных в регионе.

В недавнем докладе Минприроды Владимирской области о состоянии природных ресурсов региона особое внимание было уделено водным ресурсам. Исследования показали, что большинство рек находятся в плохом состоянии, с множеством из них, отнесенных к категории «грязные» или «очень грязные». Наиболее критической оказалась река Ундолка, расположенная рядом с Лакинском, которая была признана «экстремально грязной». В этом водоеме зафиксировано 28 случаев серьезного загрязнения из 48, зарегистрированных в регионе.В 2023 году проведено исследование воды в 11 водоемах и 17 створах, где анализировались 38 характеристик, включая температуру, запах, цветность, прозрачность, а также содержание различных веществ, таких как нефтепродукты и пестициды.К «грязным» рекам отнесены Ока (близ Мурома), Гусь (в Гусь-Хрустальном), Илевна (в селе Панфилово), Ушна (в селе Борисоглеб), Клязьма (в Коврове и поселке Галицы), а также река Судогда, которая когда-то считалась чистой. Клязьму во Владимире, а также реку Пекша в Кольчугино и Гусь ниже города Хрусталя признали «очень грязными».