Мэр Дмитрий Наумов пообещал разобраться с этой проблемой и принять необходимые меры.

Жители Владимира выразили недовольство мэру Наумову по поводу нехватки хлеба в магазинах. Мэр Дмитрий Наумов пообещал разобраться с этой проблемой и принять необходимые меры. Он поручил своему заместителю Илье Букалову выяснить ситуацию и предоставить отчет. Букалов провел расследование и представил результаты.Выяснилось, что на владимирском хлебокомбинате хлеб пекут согласно графику и в нужных объемах. Однако возникли трудности с доставкой продукции в магазины из-за нехватки водителей для хлебных фургонов. Дмитрий Наумов предложил хлебокомбинату «меры поддержки», однако детали этих мер не были раскрыты.