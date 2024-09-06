Адвокат врача-хирурга Романа Черепанова подал апелляцию на обжалование приговора. Как сообщается в документе, который попал в распоряжение нашей редакции, сторона защиты считает наказание
<a href="https://33live.ru/novosti/06-09-2024-xirurg-po-vine-kotorogo-skonchalsya-pyatiletnij-timofej-malygin-budet-obzhalovat-i-tak-myagkij-prigovor.html" target="_blank">Хирург, по вине которого скончался пятилетний Тимофей Малыгин, будет обжаловать и так «мягкий» приговор</a> - Адвокат врача-хирурга Романа Черепанова подал апелляцию на обжалование приговора. Как сообщается в документе, который попал в распоряжение нашей редакции, сторона защиты считает наказание
[url=https://33live.ru/novosti/06-09-2024-xirurg-po-vine-kotorogo-skonchalsya-pyatiletnij-timofej-malygin-budet-obzhalovat-i-tak-myagkij-prigovor.html]Хирург, по вине которого скончался пятилетний Тимофей Малыгин, будет обжаловать и так «мягкий» приговор[/url] - Адвокат врача-хирурга Романа Черепанова подал апелляцию на обжалование приговора. Как сообщается в документе, который попал в распоряжение нашей редакции, сторона защиты считает наказание