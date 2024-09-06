Адвокат врача-хирурга Романа Черепанова подал апелляцию на обжалование приговора. Как сообщается в документе, который попал в распоряжение нашей редакции, сторона защиты считает наказание

Адвокат врача-хирурга Романа Черепанова подал апелляцию на обжалование приговора. Как сообщается в документе, который попал в распоряжение нашей редакции, сторона защиты считает наказание «чрезмерно суровым». 5 августа медика признали виновным в смерти пятилетнего Тимофея Малыгина. Напомним, 17 октября 2022 года у мальчика внезапно разболелся живот и поднялась температура. Скорая доставила ребенка в ОДКБ. Там ему