Всего Горьковская магистраль за 10 месяцев 2024 года обработала грузы на терминалах.

Грузопереработка на терминалах Горьковской железной дороги в январе-октябре 2024 года превысила отметку в 4,8 млн тонн.Всего Горьковская магистраль за 10 месяцев 2024 года обработала грузы на терминалах:· Тихорецкая – 862,3 тыс. тонн;· Муром – 606,2 тыс. тонн;· Доскино – 576,4 тыс. тонн;· Юрьевец – 426,5 тыс. тонн;· Котельнич-2 – 219 тыс. тонн;· Киров-Котласский – 261,4 тыс. тонн;· Чернушка – 204 тыс. тонн;· Ижевск – 197,1 тыс. тонн.Стоит отметить, что на терминалах магистрали оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка широкой номенклатуры грузов, их хранение в крытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов, услуги очистки/промывки вагонов.Активно внедряется в работу «цифровая модель» взаимоотношений с грузоотправителями и грузополучателями. Сейчас абсолютно каждый клиент магистрали имеет возможность в «Личном кабинете» и на сайте ОАО «РЖД» дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса.Для удобства клиентов разработаны новые сервисы, в том числе «ЦМ-Экспедитор» (создает оптимальные логистические схемы), «Мастер погрузки» (помогает погрузить и закрепить груз, а также проверяет правильность его размещения) и «ЦМ-авто» (оказание полного комплекса терминальных услуг при перевозке автомобилей).