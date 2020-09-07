В субботу и воскресенье количество возгораний заметно увеличивается.

Осень началась с роста количества пожаров, но, кажется, в эти выходные их было особенно много. Сотрудники МЧС работали на семи объектах. В ночь на субботу горели сразу три дома в Собинском районе, д. Калитеево, д.18. д.20, д. 22.В это же время заполыхало заброшенное здание с Суздальском районе, в с. Старый Двор, ул. Производственная, огонь охватил площадь 700 кв.м.Утром в субботу загорелся автомобиль в д. Мележи, пострадал молодой мужчина.Все эти происшествия обошлись без смертельных случаев. Но, к сожалению, воскресенье оказалось несчастливым для д. Шевинская Ковровского района . На ул. Центральной д.59. в огне погибший мужчина 46 лет.В этот же день небольшой пожар тушили и в г. Александрове, на ул. Октябрьская у д.20.