Женщина не раз пряталась от мужа в доме отца, но брак не расторгла.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, обвиняемый ранее уже был судим за насилие над женой в июне этого года. В качестве наказания ему назначили полгода исправительных работ.Причиной такого поведения был алкоголь. Потерпевшей часто приходилось прятаться от мужа в доме отца, однако та не расторгла брак. После очередной ссоры, 12 июля 2024 года, женщина вновь ушла из дома, но спряталась в другом месте.Обвиняемый обнаружил супругу в соседней деревне, где избил кулаками и ногами по голове и туловищу. Потерпевшая погибла на месте происшествия. На данный момент уголовное дело передано в суд.