В ВЮИ ФСИН России назначен новый начальник. С 7 сентября руководит Владимирским юридическим институтом полковник внутренней службы Василий Александрович Понкратов. Новый начальник —

В ВЮИ ФСИН России назначен новый начальник. С 7 сентября руководит Владимирским юридическим институтом полковник внутренней службы Василий Александрович Понкратов. Новый начальник — кандидат юридических наук, доцент, приехал во Владимир из Кирова. Там с 2013-го года он руководил учреждением дополнительного профессионального образования «Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН». До этого Понкратов возглавлял Кировский филиал Академии