Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя одного из районных сёл.

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщила о возбуждении уголовного дела. В конце августа в селе Небылое госавтоинспекторы остановили автомобиль «ВАЗ». Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.При изучении документов сотрудники ГАИ установили, что фигурант уже не раз привлекался за такое же преступление. На данный момент обвиняемый отстранён от вождения. В качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде.