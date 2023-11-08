В среду, 8 ноября, несколько домов на улице Горького останутся без теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. Батареи будут остывшими с 9:00 до 20:00 в следующих домах на

В среду, 8 ноября, несколько домов на улице Горького останутся без теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. Батареи будут остывшими с 9:00 до 20:00 в следующих домах на улице Горького: 99, 101, 103, 105, 107а, 113, 113а, 113б, 115, 125, 129, 131. Не так давно владимирцам, которые являются клиентами филиала «ЭнергосбыТ Плюс», вернули