Французские дерматологи раскрыли новый отличительный симптом коронавирусной инфекции COVID-19. По словам медиков, у некоторых больных появляется сыпь, сообщает . В исследовании приняли ..

Французские дерматологи раскрыли новый отличительный симптом коронавирусной инфекции COVID-19. По словам медиков, у некоторых больных появляется сыпь, сообщает "".В исследовании приняли участие четыре сотни врачей. Они отметили, что инфицированные имели высыпания, с виду похожие на крапивницу. При этом в некоторых случаях появление сыпи сопровождается болезненными ощущениями.8 Апр 2020 в 8:09 PDT