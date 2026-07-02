Здание поселковой библиотеки в Красной Горбатке перешло в собственность Селивановского муниципального округа.

Здание поселковой библиотеки в Красной Горбатке перешло в собственность Селивановского муниципального округа. Об этом на в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Ещё зимой сельчане обратились к парламентарию с просьбой приложить все усилия, чтобы сохранить местную библиотеку, которая является настоящим местом притяжения для жителей Красной Горбатки. Здесь проходят различные мероприятия, встречи и праздники.Однако дальнейшая судьба библиотеки была под вопросом. Всё дело в том, что владелец здания – Ковровский электромеханический завод – решил избавиться от непрофильных активов и выставил его на продажу.«Некоторое время назад я обратился к генеральному директору АО "ВНИИ "Сигнал" – управляющей компании АО "КЭМЗ" Владимиру Пименову с просьбой оказать содействие в решении вопроса по передаче библиотеки муниципалитету. Владимир Анатольевич помог провести все корпоративные процедуры в короткие сроки. И в результате библиотека безвозмездно передана Селивановскому району. Я очень благодарен Владимиру Анатольевичу за эту помощь», — рассказал Игорь Игошин.В будущем сельскую библиотеку планируется включить в федеральную программу и переоборудовать в модельную.