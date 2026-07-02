Спасатели предупредили жителей региона о резком ухудшении погодной обстановки в ближайшие дни.

По данным синоптиков, со 2 по 4 июля в 33-м регионе установится высокая — четвертого уровня — степень пожарной угрозы. Из-за этого серьезно вырастает вероятность возгораний в лесных массивах и на торфяниках, а также появляется реальная угроза переброски пламени на частные дома и надворные постройки.Сотрудники Управления гражданской защиты Владимира просят население быть предельно осторожным и внимательным. Заметив очаг пожара, следует без промедления набирать «01» с городского телефона или «101» с мобильного устройства.