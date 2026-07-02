По итогам конкурсов во Владимире наградили 16 лучших руководителей образования.

Третий год подряд по итогам профессиональных конкурсов определяют наиболее эффективных руководителей образовательной сферы, от работы которых зависит будущее региона.В этом году премии получили 16 человек — заведующие детскими садами, директора школ и колледжей, руководители образовательных организаций и профильных подразделений: Татьяна Егорова, Светлана Кузнецова, Татьяна Николаева, Ольга Попова, Татьяна Борисова, Наталья Гончарова, Татьяна Гордеева, Фаина Мартынова, Ирина Холодова, Наталья Шипикина, Юлия Шуянцева, Ирина Серова, Алла Агапова, Василий Малашкин, Татьяна Причепа и Эльнур Нуриев.По национальным проектам «Семья», «Молодежь и дети» и профильным госпрограммам в регионе строят и ремонтируют детские сады и школы, обновляют материально‑техническую базу колледжей и создают условия для науки и творчества.Все эти инвестиции обретают смысл благодаря тем, кто ежедневно учит и воспитывает детей. Главные достижения руководителя — успехи учеников, от начинающих дошколят до побед студентов на общероссийских чемпионатах.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев также поздравил руководителей.«Быть руководителем в сфере образования – особое мастерство и ответственность. Дорогие друзья! Спасибо за вашу надежность и самоотверженный труд. Гордимся вами! Сил, вдохновения и успехов всем вам, счастья и благополучия вашим семьям», — отметил губернатор.