Во Владимире выступят театры из Швейцарии, Италии и Испании.

Со 2 по 4 июля Владимирская область станет площадкой для проведения международного фестиваля «Мир русского театра». Свои постановки в областной столице представят Театр сценической классики из Швейцарии, Центр интернационального театра из Италии и Театральная студия Юлии Ващенко из Испании. Все спектакли развернутся на сцене Владимирского академического театра драмы.Этот визит зарубежных коллективов в очередной раз доказывает, что настоящее искусство не имеет границ. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы выбрали именно Владимир стартовой точкой для возвращения фестиваля к живому формату после нескольких лет онлайн-показов.Регион уверенно развивает свой культурный потенциал. Правительство делает все, чтобы область регулярно принимала крупные российские и международные проекты, а жители имели доступ к качественному искусству и вдохновению.